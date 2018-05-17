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Почему перестали давать скидку за безаварийную езду по ОСАГО
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Почему перестали давать скидку за безаварийную езду по ОСАГО 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Отказ в скидке за безаварийную езду по ОСАГО — наиболее распространенная жалоба автомобилистов в Центробанк. Об этом свидетельствует статистика регулятора рынка страхования за I квартал 2018 года, с которой ознакомились «Известия». Правозащитники полагают, что страховщики намеренно уклоняются от скидок, не желая терять выручку. Сами страховщики ссылаются на ошибки в электронной базе союза страховщиков.
По итогам I квартала 2018 года Центробанк получил 13,4 тыс. жалоб граждан на страховщиков, продающих ОСАГО. Наибольшие проблемы у клиентов вызывает отсутствие либо неправильное начисление предусмотренных законом скидок по ОСАГО — 42% от всех обращений (5,5 тыс. жалоб). На втором месте по недовольству россиян системой ОСАГО — проблемы с продажей полиса через сайты страховщиков — 16,3% обращений (2,2 тыс. жалоб), на третьей строчке — общее недовольство работой страховщиков (9%, или 1,2 тыс. жалоб), которое ЦБ объединил пунктом «прочие».
Скидки за безаварийную езду, как и увеличение тарифа, рассчитываются страховщиками по единой методике коэффициентов «бонус-малус» (КБМ). Последняя существует в виде особой электронной базы, куда страховщики заносят все данные о страхователях и договорах ОСАГО. Контроль над КБМ осуществляет Российский союз страховщиков (РСА) — на запрос там не ответили. Тем не менее в ЦБ проблемы со скидками в «автогражданке» считают «значительными».
— Жалобы граждан на неверный расчет КБМ составляют значительную часть среди общего количества обращений, поступающих в Банк России в отношении страховых компаний. По каждому обращению Центробанк проводит проверку и при необходимости исправляет значение КБМ. Результаты анализа обращений показывают, что «коэффициент» подлежит исправлению в 90% случаев, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
По мнению регулятора, такая ситуация объясняется сравнительно недавним установлением контроля над базой КБМ союзом страховщиков. Сами страховщики уверяют, что причиной отказов в скидке могут быть технические ошибки в общей базе союза.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «ОСАГО скидки не дает».
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