Гречка подешевела

В апреле 2018 года в России средняя розничная цена килограмма гречневой крупы обновила рекорд 2014 года, упав до 50,7 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В ноябре 2014-го килограмм гречки стоил 54,6 рубля. По сравнению с апрелем 2017-го стоимость продукта упала на 34 процента.

Опрошенные РБК эксперты связали обвал цен с рекордным урожаем и перепроизводством гречневой крупы.

По словам исполнительного директора Руспродсоюза Дмитрия Вострикова, у заводов-производителей отпускные цены на гречку опускались до 14 рублей, а сейчас они составляют 16 рублей за один килограмм.

В мае средняя оптовая цена гречки-ядрицы в европейской части России составляла 14,8 тысячи рублей за тонну с НДС. Это почти в два раза дешевле, чем год назад. Коммерческий директор «АФГ Националь» Борис Шабанов отметил, что ситуацию усугубляет отсутствие у гречки экспортного потенциала: эту крупу едят в основном в России, Белоруссии и на Украине

В 2017 году в России собрали 1,5 миллиона тонн гречихи, а в 2016-м — 1,2 миллиона тонн. В прошлом году рекордным также оказался урожай сахарной свеклы. Перепроизводство привело к падению стоимости сахара на 21 процент.