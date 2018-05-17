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Число бедняков в России сократилось на 200 тысяч
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Число бедняков в России сократилось на 200 тысяч 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В 2017-м число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума снизилось на 0,1% по сравнению с 2016-м и достигло 19,3 миллиона человек. Это — 13,2% населения России. В числовом выражении сокращение количества бедняков составило 200 тысяч человек. Предварительные данные Росстата опубликованы на официальном сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".
Величина прожиточного минимума в IV квартале 2017 года составляла 9 786 рублей.
Ранее специалисты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС) заявили о том, что количество бедняков в стране вдвое превышает официальные данные. По подсчетам аналитиков, сегодня около 36 миллионов россиян не имеют возможности получать образование, покупать лекарства и ездить в отпуск.
7 мая президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ». Согласно документу, к 2024 году количество бедных в стране должно сократиться вдвое.
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