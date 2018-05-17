Потребительский набор пополнится рыбой

Минздраву и Правительство собирается простимулировать вылов и потребление рыбы и рыбной продукции. Минтруду Минэкономразвития поручено рассмотреть вопрос об увеличении нормы потребления рыбы и рыбопродуктов в среднем на одного человека в год, включаемых в потребкорзину, пишут "Известия" . Это указано в протоколе апрельского совещания у главы правительства Дмитрия Медведева , на который ссылается газета. (есть у «Известий»).

Кабмин пытается побороть последствия девальвации рубля 2014 года, притормозившей рост спроса на продукты питания, в том числе и на рыбу. Если в 2014 году в среднем россиянин потреблял около 22 кг рыбы и продукции из нее, то в 2016 году показатель снизился до 21,5 кг на человека, свидетельствуют данные Росстата

Несмотря на это, до сих пор увеличивать долю рыбы в потребительской корзине не собирались. В последний раз правительство пересматривало состав корзины в конце 2012 года. Тогда для рыбы и рыбной продукции норму потребления подняли с 16 до 18,5 кг на человека. В прошлом году потребительскую корзину намеревались скорректировать еще раз, увеличив вес овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов и уменьшив содержание круп и мучных изделий. Но от планов отказались: этого не позволила сделать новая система расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), который привязали к зависящему от потребительской корзины прожиточному минимуму. В итоге корректировку корзины отложили до 2021 года.

Несмотря на это, до сих пор увеличивать долю рыбы в потребительской корзине не собирались, отмечают «Известия». В последний раз правительство пересматривало состав корзины в конце 2012 года. Тогда для рыбы и рыбной продукции норму потребления подняли с 16 до 18,5 кг на человека. В прошлом году потребительскую корзину намеревались скорректировать еще раз, увеличив вес овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов и уменьшив содержание круп и мучных изделий. Но от планов отказались: этого не позволила сделать новая система расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), который привязали к зависящему от потребительской корзины прожиточному минимуму. В итоге корректировку корзины отложили до 2021 года.

Увеличение доли рыбы в рационе граждан — не единственная мера, направленная на поддержку рыбной промышленности и на снижение цен. Кроме нее, правительство поручило разработать для рыбной отрасли отдельную «дорожную карту», рассмотреть субсидирование строительства малотоннажных судов, кредитов и затрат на строительство рыбозаводов, а также начать пересматривать квоты на вылов рыбы в пользу производителей, осуществляющих переработку продукции на территории России