Турпоток из России в Эстонию вырос на 17% в январе-марте

По ее словам, в I квартале в Эстонии побывали почти 74 тыс. российских туристов, количество ночевок которых превысило 156 тыс. ночей.

«За первые три месяца количество размещенных туристов увеличилось на 17%, число ночевок выросло на 16%. При этом март был очень оживленным. Количество российских ночевок увеличилось на 39%», — сказала И. Кбеян.

Отмечается также, что чаще всего российские туристы ехали в Таллин (61% ночевок), в Ида-Вирумаа (21%), реже — в Тарту (4%) и Пярну (3%).

Как сообщала ранее АТОР, в 2018 г. Эстония надеется принять порядка 220 тыс. российских туристов.