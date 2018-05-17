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Турпоток из России в Эстонию вырос на 17% в январе-марте
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Турпоток из России в Эстонию вырос на 17% в январе-марте 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Турпоток из России в Эстонию вырос на 17% в I квартале 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя VisitEstonia в Москве Илону Кбеян.
По ее словам, в I квартале в Эстонии побывали почти 74 тыс. российских туристов, количество ночевок которых превысило 156 тыс. ночей.
«За первые три месяца количество размещенных туристов увеличилось на 17%, число ночевок выросло на 16%. При этом март был очень оживленным. Количество российских ночевок увеличилось на 39%», — сказала И. Кбеян.
Отмечается также, что чаще всего российские туристы ехали в Таллин (61% ночевок), в Ида-Вирумаа (21%), реже — в Тарту (4%) и Пярну (3%).
Как сообщала ранее АТОР, в 2018 г. Эстония надеется принять порядка 220 тыс. российских туристов.
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