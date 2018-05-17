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В рацион россиян добавят больше рыбы
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В рацион россиян добавят больше рыбы 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российское правительство намерено подготовить новую потребительскую корзину. В ней планируется увеличить долю рыбы. Такие данные указаны в протоколе совещания, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.
По информации Росрыболовства, значительное увеличение потребления рыбы и морепродуктов россиянами может быть обусловлено потенциалом развития этой отрасли. Правительство в свою очередь намерено оказать поддержку рыбакам стимулирующими мерами. Это позволит снизить цены на рыбную продукцию в российских магазинах.
В связи с этим Минтруд, Минздрав и Минэкономразвития получило задание по проработке вопроса об увеличении нормы потребления рыбы и рыбопродуктов на одного человека в год, пишут «Известия».
Согласно данным Росстата, из года в год наблюдается снижение показателя потребления россиянами рыбы. Так, в 2014 году в среднем гражданин РФ употреблял около 22 кг рыбы и продукции из нее, а в 2016 году этот показатель уменьшился до 21,5 кг на человека.
Правительство РФ поручило профильным министерства до середины июня подготовить информацию о способах увеличения доли рыбы в потребительской корзине россиян. Поэтому, корректировки по рыбе могут быть внесены в состав новой корзины, которая будет действовать с 2021 года.
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