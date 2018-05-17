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В потребительскую корзину россиян добавят больше рыбы
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В потребительскую корзину россиян добавят больше рыбы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В потребительскую корзину россиян добавят больше рыбы, следует из протокола совещания у главы правительства Дмитрия Медведева.
Как сообщают «Известия», правительство хочет простимулировать вылов и потребление рыбы и рыбной продукции в стране. В Росрыболовстве, потенциал отрасли позволяет это сделать.
В последний раз состав потребительской корзины пересматривался в 2012 году. Тогда для рыбной продукции норму подняли с 16 до 18,5 килограмма на человека.
В январе 2018 года стало известно, что правительство планирует пересмотреть потребительскую корзину, чтобы улучшить качественный состав продуктов питания граждан.
В соответствии с сегодняшней структурой продовольственной корзины среднестатистический россиянин должен употреблять в день 300 граммов хлеба, 280 граммов картошки, 160 граммов мяса, 300 граммов овощей и 160 граммов фруктов. А еще примерно 800 граммов молока и молочных продуктов, 40 граммов жиров и 60 граммов сладостей. И плюс один раз в два дня съедать одно яйцо и употреблять 350 граммов рыбы за неделю.
В Минтруде предлагали расширить состав корзины и добавить в нее больше мяса и рыбы.
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