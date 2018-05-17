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Молодым врачам предложат льготную ипотеку в селах
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Молодым врачам и учителям предлагают давать льготную ипотеку в сёлах 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Молодым педагогам и медикам предлагают давать льготную ипотеку при покупке недвижимости в сельской местности и населённых пунктах с численностью населения до 10 тысяч человек. С соответствующей инициативой выступил Молодёжный парламент при Госдуме, сообщила RT его председатель Мария Воропаева.
Воропаева убеждена, что льготную ставку по ипотеке для молодых учителей и врачей следует установить на уровне 6% годовых.
По задумке авторов инициативы, для получения такого кредита к специалисту будут предъявлены три требования: он должен заключить трудовой договор в течение пяти лет после окончания вуза, иметь профильный опыт работы более одного года и желать приобрести недвижимость в населённом пункте с численностью населения до 10 тысяч человек.
«Это нужно прежде всего для поддержки молодых специалистов педагогического и медицинского профиля. Чтобы те молодые люди, которые заканчивает учёбу по упомянутым направлениям, могли работать по специальности и понимали: государство может им помочь в решении жилищных проблем. И, самое важное — таким образом мы можем привлекать молодые кадры с опытом работы в малые населённые пункты, где наблюдается острая потребность в таких специалистах», — сказала Воропаева.
Она добавила, что предлагается внести соответствующие изменения в федеральные законы «Об образовании» и «Об основах охраны здоровья граждан».
Идею планируется представить на совместном заседании Молодёжного парламента и Палаты молодых законодателей, которое пройдёт в Госдуме 18 мая.
По данным Центробанка, в феврале 2018 года средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях составила 9,75%.
Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой внедрить в стране систему государственной поддержки граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия.
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