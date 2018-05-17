Опрос: большинство россиян не ждут улучшения работы Правительства

Почти половина россиян (49%) считает, что изменений в работе нового Правительства ни в лучшую, ни в худшую сторону не произойдёт, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещённые на официальном сайте центра.

Более одной трети респондентов (37%) полагают, что новый состав кабмина будет работать лучше, и только три процента опрошенных убеждены, что работа высшего органа исполнительной власти ухудшится.

При этом на момент проведения исследования о том, что Дмитрий Медведев вновь назначен председателем Правительства, было известно подавляющему большинству россиян (86%).

Более двух третей россиян (71%) назвали политика как компетентного и умного человека.

Опрос был проведён 12-13 и 14-15 мая по телефону среди двух тысяч респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.