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Ради больших расходов на социальную сферу. Ямальские депутаты откорректировали бюджет
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Ради больших расходов на социальную сферу. Ямальские депутаты откорректировали бюджет 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Если говорить о сухих цифрах, то впервые консолидированный бюджет округа по доходам исполнен на рекордные 184 млрд рублей (это выше поступлений 2016 года на 19%). В окружной бюджет поступило 162 млрд рублей (рост на 22%). Расходы исполнены в объеме 169 млрд рублей, или на 97%. Исполнение окружного бюджета по расходам составило 146 млрд рублей — это 98% от плановых показателей. По итогах 2017 году муниципальные и окружной бюджеты исполнены с профицитом, при этом госдолг региона сократился на 25% и составил чуть более 25 млрд рублей. Эта цифра особенно показательна на фоне общего госдолга всех регионов страны, который составляет более 2 триллионов рублей.
Большая часть расходов — 80% — социально значимые, при этом за семь лет расходы на социалку выросли почти в два раза. Важный показатель: финансирование услуг социальной сферы в расчете на одного жителя округа составило 147 тысяч рублей, это выше среднероссийского показателя более чем в 3,5 раза. Еще один момент, на который ориентируются власти всех регионов — исполнение «майских» указов президента. Они на Ямале были выполнены в полном объеме.
Также депутаты парламента рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет текущего года и двух ближайших лет. Так, был увечен объем средств на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Это было сделано в целях доведения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и безусловного исполнения «майских» указов. Кроме того, предусмотрены деньги на развитие сферы образования: это дополнительное оборудование, ремонт детских садов и школ, а также приобретение нового здания.
В сфере здравоохранения дополнительные средства пойдут на дооснащение детских поликлиник, приобретение вакцин, совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения и капитальный ремонт учреждений здравоохранения.
Также были увеличены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, в том числе на объекты с высокой степенью готовности; предусмотрены отдельные мероприятия в области ликвидации аварийного жилищного фонда, обеспечения жильем отдельных категорий граждан и формирование в автономном округе арендного жилья, а также на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.
«Мы довели МРОТ до уровня прожиточного уровня, значительно увеличили ассигнования на программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Более 51% доходов направляются в муниципальные образования — там накопился ряд проблем, которые нуждаются в финансировании. Отдельно отмечу такие направления как содержание и ремонт дорог и финансирование программы «Комфортная городская среда» — на эти цели тоже будут выделены дополнительные средства. Значительные ассигнования направляются на строительство и ремонт детских садов», — отметил председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.
Таким образом, доходы и расходы окружного бюджета на 2018 год составят по 155,6 млрд рублей, что на 6,5% больше утвержденных показателей. При этом бюджет традиционно сохранит свою социальную направленность.
«Сегодня бюджетом не принято хвалится — считается что бюджет на Ямале падает нам с неба в виде денежного дождя, но никто не уделяет внимания тому, какая работа проводится. Это работа над увеличением доходной базы, работа по учету недвижимости, по налогам на имущество, работа с компаниями. Все это делается для того, чтобы бюджет был бездефицитным, и ямальцы с уверенностью смотрели в будущее», — считает заместитель председателя окружного парламента Елена Зленко.
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