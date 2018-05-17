Названа неожиданная опасность низкого заработка

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что у малоимущих людей высок риск развития слабоумия в пожилом возрасте. Статья специалистов опубликована в журнале JAMA Psychiatry. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Эксперты проанализировали результаты долговременного исследования English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), в котором приняли участие более шести тысяч взрослых, живущих в Англии и родившихся в период 1902-1943 годов. Ученые выявили возможные социально-экономические факторы, влияющие на вероятность появления синильной деменции — нейродегенеративного заболевания, проявляющегося в старческом возрасте.

Оказалось, что люди, родившиеся позже 1926 года, сильнее различались между собой по уровню заработка, чем те, кто жил раньше. Это дало специалистам возможность определить, что состоятельность в позднем возрасте снижала риск развития слабоумия, а малоимущие сильнее страдали от нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи объясняют это тем, что наличие средств к существованию позволяет людям быть более социально активными, что сохраняет их когнитивные функции в течение долгого времени.