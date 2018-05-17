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В потребительскую корзину россиян добавят рыбы
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«Известия»: в потребительскую корзину россиян добавят рыбы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиян ожидает увеличение нормы потребления рыбы и рыбопродуктов в потребительской корзине, пишет "Известия" со ссылкой на протокол совещания у премьера Дмитрия Медведев.
Вопрос увеличения доли рыбной продукции поручено проработать Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития, отмечает издание. Ведомства должны представить предложения до середины июня.
Правительство также поручило разработать отдельную "дорожную карту" для рыбной отрасли, рассмотреть субсидирование строительства малотоннажных судов, кредитов на в строительство рыбозаводов, а также пересмотреть квоты на вылов рыбы в пользу производителей, осуществляющих переработку в России.
Как отмечается, в Росрыболовстве считают, что потенциал рыбной промышленности способен значительно увеличить потребление рыбы и морепродуктов.
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