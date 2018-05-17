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В потребительскую корзину россиян добавят больше рыбы
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В потребительскую корзину россиян добавят больше рыбы 

Авторадио 1 час назад
Фото: Реальное время
Россиянам готовят новую потребительскую корзину, в которой будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов. Этот вопрос поручено проработать Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития. Свои позиции ведомства должны представить до середины июня, пишут «Известия». Кроме того, правительство поручило разработать отдельную «дорожную карту» для рыбной отрасли, рассмотреть субсидирование строительства малотоннажных судов, кредитов и затрат на строительство рыбозаводов, а также пересмотреть квоты на вылов рыбы в пользу производителей, осуществляющих переработку продукции на территории России.
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