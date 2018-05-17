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Доставка товаров из США с Amazon через «Бандерольку» вас порадует
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Доставка товаров из США с Amazon через «Бандерольку» вас порадует 

АиФ-Владивосток 39 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Возможности интернет-шопинга становятся безграничными. Заказать понравившуюся вещь теперь можно не где-нибудь, а в самой Америке. Вероятность купить «фирму», а не ширпотреб здесь самая максимальная. Причем купить быстро и по вполне доступной цене. Если идея заинтересовала, значит, время заглянуть на Amazon. Кстати, зайти на ресурс можно с любого IP-адреса. Сегодня это крупнейший сайт, посвященный международной торговлей. В его каталоге представлены 34 категории товара. К слову, традиционный интернет-магазин предлагает обычно порядка 20 рубрик. Другими словами, на «Амазоне» можно найти всё, что душе угодно.
Самой выгодной доставка с Амазон в Россию будет через сервис «Бандеролька». В этом случае товар пересылается адресату напрямую и без высоких комиссий. Первое, что нужно предпринять клиенту — зарегистрироваться на сервисе. Делается это на сайте Amazon на соответствующей странице.
Регистрация на «Бандерольке» дает пользователю шипинг-адрес. Сюда в США будут направляться посылки клиента. Однако для оплаты ему понадобится также биллинг-адрес. Это место прописки в России, к которому привязана банковская карта. После оплаты картой заказ пересылается покупателю по месту жительства. В принципе осуществить покупку на «Амазон» можно и без «Бандерольки». Но стоимость доставки и ее сроки в данном случае возрастут в разы. Более подробно о преимуществах сервиса — на странице https://qwintry.com/. Алгоритм регистрации и выполнения покупки тоже приводятся на сайте.
Другой важный момент — валюта. Для оплаты можно использовать как иностранные, так и отечественные карты. Причем, оплачивая товар «рублевой» картой, клиент может выбрать два варианта: рассчитаться за товар родной валютой или изменить рубли на доллары в разделе Selected payment currency. Последнее в интересах самого покупателя. Дело в том, что конвертирование валюты обычным способом происходит по более высокому курсу USD, то есть, выгодному площадке «Амазон». Если же воспользоваться сервисом, то перевод произойдет по банковскому курсу. В среднем разница составляет 10%.
С каждым годом популярность «Бандерольки» растет. К услугам сервиса прибегают десятки тысяч пользователей ежегодно. Все работы на складе автоматизированы, что исключает вероятность ошибки. На всех этапах до момента доставки по назначению, посылкистрахуются. Поддержка клиентов онлайн осуществляется 18 часов в сутки, с 6.00 до 00.00 по Московскому времени, без выходных.
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