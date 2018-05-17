«Самозанятый — это человек, который стоит на кромке тонкого льда и не ждет помощи»

«Такое ощущение, что власть имущие, повернув голову в нашу сторону, одновременно отвернулись от тех, кто реально из года в год становится богаче. Где же тут справедливость?» Недавняя история, когда сотрудники налоговой «на живца» поймали кондитера, реализующего изделия через соцсети, вновь привлекла внимание к теме самозанятых граждан. Тем более, Госдума уже не первый год пытается вывести это сообщество из тени и заставить их платить хотя бы 3% НДФЛ.

Мнения предпринимателей на эту тему разделились.

Те, кто работает легально и платит все налоги, уверены, что так же должны поступать и самозанятые граждане. Другие полагают, что до поры до времени самозанятых нужно оставить в покое: пока объемы товаров или услуг небольшие, они в принципе не в состоянии отчислять государству часть доходов. А вот когда эти объемы вырастут, они должны регистрировать ИП или ООО и работать на законных основаниях.

А некоторые представители крупного бизнеса вообще увидели в самозанятых угрозу для своего бизнеса и рынка в целом. Так, к примеру, считает гендиректор сети супермаркетов «Бахетле» Муслима Латыпова

Сергей Чирятьев раньше был мелким бизнесменом: сначала у него была небольшая торговая точка по продаже стройматериалов, после он предоставлял услуги самосвалов и спецтехники. Сейчас он работает на себя, в той же строительной сфере: отделочником, сантехником, электромонтажником. Он рассказал DK.RU про свои реальные доходы и обосновал, почему большинство подобных ему людей предпочитает оставаться в тени.

Сергей Чирятьев, самозанятый:

— Я — так называемый самозанятый. И я считаю, что платить налоги нужно всем, но исходя из получаемого дохода.

Когда-то у меня были и ИП, и ООО, я, как и все, принимал на работу людей, платил налоги. Но, видимо, никудышный я был предприниматель, потому что не мог позволить себе не платить людям, не умел пользоваться отсрочкой платежа, которая могла растягиваться на годы, не научился откровенно кидать заказчиков, когда судебные решения не гарантируют возмещения за проделанную работу. И потом, судебные издержки тоже не прибавляют денег в кармане. Итог таков: я оптимизировался «до состояния гранита». То есть закрыл все и стал работать сам на себя.

Это было «почему», теперь — про «сейчас».

Сейчас самозанятость — это единственный мой источник дохода.

От тучных времен нам с семьей остался кредит (15000 руб. в месяц), коммуналка (проживаю в частном секторе) — в среднем 7000 руб., на питание тратим 5000-10000 руб., и порядка 2-5 тыс. руб. уходит на бензин: машина иногда сильно выручает. Если что-то остается сверх этих расходов (от 500 руб.) — вкладываем в дом.

Никаких кино уже года три, кафе — тем более. Одежда? Ну, иногда жена заглядывает в секонд-хенд.

Слава богу, машина не ломается, мы ее бережем, деньги на транспортный налог и осаго, а также на налоги на землю и на имущество откладываем в течение года. Или влезаем в кредитную карту. Вот то, что мы имеем сейчас при «самозанятости».

Не знаю, как там у девушек, которые шьют платья или пекут торты, но в моей профессии много заработать не получается, потому что в двух местах одновременно быть невозможно. А расценки поднять — значит лишить себя работы. Потому что заказчики наши такие же почти нищие, но бюджетники…

Могу ли я при таком раскладе перечислять государству налоги с моих доходов? Вопрос открытый.

Теперь о справедливости.

Закон о самозанятых вроде как об этом. Но вот ощущение, что власть имущие, повернув голову в нашу сторону, одновременно отвернулись от тех, кто реально из года в год становится богаче. Так где же в этом справедливость?

И, кстати, хорошо, что их взгляды не остановились на «среднем» классе, иначе самозанятым в пищевой цепи совсем бы ничего не осталось.

Вывод.

Самозанятый — это человек, который стоит на кромке тонкого льда или пытается на него выбраться, ни у кого помощи не просит, хоть, конечно, и надеется на нее.