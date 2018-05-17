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«Ъ»: законопроект о повышении пенсионного возраста могут рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы
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«Ъ»: законопроект о повышении пенсионного возраста могут рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
По данным издания «Коммерсантъ», 17 мая на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева будет поднят вопрос о повышении пенсионного возраста. По итогам совещания Минтруд может получить поручение разработать соответствующий законопроект.
Издание «Коммерсантъ» сообщает, что сегодня Кабмин рассмотрит вопрос повышения пенсионного возраста в стране, эту информацию изданию подтвердили два источника в Правительстве РФ.
Уточняется, что в качестве основы берутся наработки команды Алексея Кудрина, которые предполагают увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин (сейчас — 60 и 55 лет). Возможно, изменения вступят в силу уже с 2019 года, указывает издание.
По словам члена комитета по труду ГД РФ от «Справедливой России» Олега Шеина, такой проект закона может быть внесен Правительством до конца мая, чтобы принять его в весеннюю сессию. А осенью будет представлен доработанный проект бюджета 2019 года, который учтет все эти инновации.
Как пояснил изданию замглавы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, на данный момент пенсия составляет около 35% от зарплаты, к 2030 году это соотношение снизится до 30%. По его мнению, ожидания, что повышение пенсионного возраста позволит пенсиям существенно вырасти, — это иллюзия. Рост пенсий при любой реформе зависит от роста экономики и легализации занятых в теневом секторе, добавил Горлин.
Кроме того, по словам эксперта, такое повышение создаст множество сопутствующих проблем, включая риски бедности и безработицы, которые тоже потребуют реформирования.
Ранее «Коммерсантъ», изучив расходы на новые национальные проекты, уже указывал на то, что для реализации майского указа Путина потребуется поднять пенсионный возраст. Так, до 2024 года планируется реализовать 13 нацпроектов на общую сумму 25 трлн рублей. Чтобы эти расходы покрыть, поясняет издание, российским властям, скорее всего, придется пойти на повышение пенсионного возраста.
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Карельские вести: последние новости
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