Министерства приступили к обсуждению пенсионного возраста

Единогласия между ведомствами пока нет. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет — до 65 лет, для женщин на восемь лет — до 63 лет. Предложение Минтруда предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

Минфин предлагает увеличивать пенсионный возраст раз в полгода на один год, Минтруд — на год ежегодно.

По мнению экономистов РАНГХиС, 63 года — «это предельная граница для повышения пенсионного возраста для российских мужчин, потому что вероятность дожития до этого возраста крайне низкая и продолжительность периода нахождения на пенсии будет ниже, чем в любой стране, имеющей пенсионную систему».