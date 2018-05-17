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Министерства приступили к обсуждению пенсионного возраста
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Министерства приступили к обсуждению пенсионного возраста 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Правительство России приступило к обсуждению параметров повышения пенсионного возраста, пишет РБК. Свои предложения подготовили министерство финансов и министерство труда и соцразвития.
Единогласия между ведомствами пока нет. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет — до 65 лет, для женщин на восемь лет — до 63 лет. Предложение Минтруда предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.
Минфин предлагает увеличивать пенсионный возраст раз в полгода на один год, Минтруд — на год ежегодно.
По мнению экономистов РАНГХиС, 63 года — «это предельная граница для повышения пенсионного возраста для российских мужчин, потому что вероятность дожития до этого возраста крайне низкая и продолжительность периода нахождения на пенсии будет ниже, чем в любой стране, имеющей пенсионную систему».
В начале мая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста неизбежно произойдет, и в ближайшем будущем этот вопрос будет рассматриваться на законодательном уровне.
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