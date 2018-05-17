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Руководитель фирмы в Княгинино не давал приставам удерживать долг из своей зарплаты
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Руководитель фирмы в Княгинино не давал приставам удерживать долг из своей зарплаты 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Директор фирмы в Княгинском районе задолжал 3,5 млн рублей по кредиту и не давал судебным приставам взыскать долг из своей зарплаты. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
Согласно информации, житель Княгинского района взял 3,5 млн рублей в кредит, но добровольно долги не выплачивал. Судебные приставы направили постановление о взыскании задолженности с зарплаты должника. Тем не менее, удержаний не производилось из-за того, что должник, как руководитель организации, запретил своим сотрудникам вычитать из зарплаты сумму задолженности.
Мужчину дважды привлекали к административной ответственности со штрафом в размере 15 тысяч рублей, но долги нижегородец так и не выплатил. По решению суда должника приговорили к 3 месяца лишения свободы условно. При этом задолженность перед банком ему также придется погасить.
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