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Мэр Воронежа Вадим Кстенин в 2017 году увеличил свои доходы на треть
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин в 2017 году увеличил свои доходы на треть 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Он заработал 3,33 млн рублей. Мэр Воронежа в 2017 году заработал почти на 1 млн рублей больше, чем годом ранее. Декларацию о доходах главы города опубликовали на сайте мэрии в четверг,16 мая. В 2017 году Вадим Кстенин, который являлся тогда первым вице-мэром по городскому хозяйству, заработал 3,33 млн рублей. В 2016-м его доходы составили 2,37 млн При этом ни в прошлом, ни в позапрошлом году глава города не задекларировал никакого имущества — в собственности у него нет ни недвижимости, ни транспортных средств. Супруга мэра в 2017 году заработала на 75 тыс. рублей меньше, чем годом ранее — 471 тыс. рублей. В собственности у нее квартира (80 кв. м), гараж (45,3 кв. м) и два земельных участка по 1 тыс. кв. м каждый. Вадим Кстенин занял пост главы города в конце декабря 2017 года, после того, как бывший мэр Александр Гусев перешёл в правительство региона. Вадим Кстенин стал первым главой города, избранным не в результате прямых выборов мэра, а отобранным конкурсной комиссией. 11 апреля 2018 года за его кандидатуру проголосовали 25 депутатов гордумы из 35. Срок его полномочий продлится до 2023 года. Елена Гончарова
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