Деньги россиян лишают анонимности

С 1 июня в российской финансовой системе России начнет действовать запрет на безымянные продукты. Что это меняет для банков и клиентов?

Анонимность вне закона

Начиная с 1 июня 2018 года нельзя будет открыть вклад или банковскую карту «на предъявителя». Также под запрет попадают неименные сберегательные сертификаты, сберегательные книжки (по сути, ценная бумага, удостоверяющая факт наличия вклада), переводы на анонимные кошельки, зарегистрированные в России. Мотив такого решения — повышение прозрачности финансовой системы и очередной шаг в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов.

Запрет на открытие анонимных продуктов был законодательно оформлен изменениями, внесенными нашими законодателями в 115-й федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно этим поправкам кредитным организациям запрещается заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя. В документе говорится, что операции, в ходе которых проходит размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя, вообще не могут совершаться банками. Такие операции исключены из перечня операций, подлежащих обязательному контролю, — их просто не должно остаться в банковской практике. Изменения в 115-ФЗ вступят в силу с 1 июня 2018 года: после этой даты новые анонимные продукты продавать не будут.

Новость

Что же запретили?

На первый взгляд, запрет касается банковских вкладов на предъявителя, в том числе вкладов, удостоверенных сберегательными сертификатами на предъявителя или сберегательными книжками на предъявителя. Но это не так. «Если речь идет о „любом финансовом продукте на предъявителя“, то этого продукта больше не будет», — говорит юрист московского офиса международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов

Сберегательные книжки и сберегательные сертификаты — просто первый продукт, который приходит в голову при упоминании данного запрета. «Этот запрет обусловлен тем, что предъявительские сберегательные сертификаты и сберегательные книжки позволяют идентифицировать лишь первого и последнего их владельца, другие участники оборота не контролируются», — отмечает старший партнер АКГ «Деловой профиль» Армен Даниелян. Эксперт отмечает, что сберегательные книжки на предъявителя, относящиеся к ценным бумагам, хотя и прописаны в Гражданском кодексе РФ, но по факту уже давно активно банками не выдаются. Раньше такие книжки использовались для подарков, оплаты сделок между физическими лицами, но антиотмывочное законодательство заставило банки отказаться от такой услуги.

Наличие вкладов на предъявителя было данью советской традиции, считает Дмитрий Константинов. Разумеется, для государства основная проблема, связанная с этим инструментом, — возможность осуществления финансовых операций неидентифицированными лицами. Предъявительские сберегательные сертификаты и сберегательные книжки позволяют идентифицировать лишь первого и последнего их владельца, другие участники оборота не контролируются, напоминает Армен Даниелян.

Вклады на предъявителя не имеют широкого распространения и особой популярности в продуктовых линейках банков, соглашается с Даниеляном заместитель председателя правления финансовой компании «Боггат» Александр Орехов . По его словам, такого рода операции проводятся не во всех банках, они особо не афишируются и не рекламируются. При этом анонимные вклады и книжки нередко используются для расчетов, цели и суть которых взаимодействующие стороны желают скрыть. Видимо, подобные непрозрачные манипуляции давно раздражают Банк России Росфинмониторинг и другие надзорные органы. Поэтому вклады на предъявителя и являются редким финансовым продуктом, считает Орехов.

Вклады на предъявителя действительно выглядели чужеродно на фоне строгого антиотмывочного закона 115-ФЗ. «Насколько этот продукт был нужен банкам, мне сложно сказать, но для вкладчиков основная проблема с вкладами на предъявителя — отсутствие по ним гарантий АСВ. Поэтому привлекательны они могли быть только при повышенной процентной ставке, а это сейчас невыгодно банкам. Либо, действительно, они были выгодны клиентам при сомнительном происхождении денежных средств», — рассуждает Дмитрий Константинов.

Вводимый запрет затронет в основном владельцев сберегательных сертификатов на предъявителя, пользовавшихся популярностью у клиентов Сбербанка , который является основным эмитентом этих ценных бумаг, считает Армен Даниелян. В обращении останутся лишь именные сберегательные сертификаты для физических лиц и депозитные сертификаты для юридических лиц.

Обращение сберегательных и депозитных сертификатов на предъявителя и сберегательных книжек на предъявителя, выданных кредитными организациями до дня вступления в силу закона, будет проходить в пределах сроков, на которые выданы сберегательные и депозитные сертификаты и сберегательные книжки, то есть до даты их окончания или погашения, На это обращает внимание заместитель генерального директора группы компаний «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова. Если сертификат или сберкнижка уже выданы, банк не будет иметь права после 1 июня 2018 года изменить условия этих продуктов. То есть новая редакция ГК РФ распространяется на правоотношения, возникшие после вступления закона в силу. Ранее заключенные договоры сохранят свое действие до конца срока действия.

Крапленые карты

В начале ХХI века многие отечественные банки выдавали как карточки мгновенного изготовления, на которые не наносились данные держателя, так и банковские подарочные карты.

Неименные карты моментального изготовления, строго говоря, не являются анонимными, но использовать их для оплаты, кроме держателя карты, мог любой человек, которому эта карта попадала в руки. Удобство карты было именно в скорости ее выдачи. Например, ты летишь в Париж, и у тебя не хватает времени сделать именную карту, чтобы посетить распродажи. С такой идеей продвигал карты данной категории в своей рекламной кампании самый крупный российский коммерческий банк в 2001—2004 годах.

Тот факт, что на неименной банковской карте не обозначено имя держателя, еще не делает ее анонимной, так как получить эту карту без паспорта невозможно, говорит Александр Орехов. Расчетный счет, к которому она привязана, тоже оформлен на конкретного человека, и все данные по этому лицу у банка имеются. Да, одним из главных преимуществ неименных карт является быстрота их выдачи, но есть и минусы: расчеты по ним в Интернете ограниченны, есть и другие недоступные функции.

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«На мой взгляд, такого рода инструмент не относится к категории финансовых продуктов на предъявителя. Эту карту, как и именную, можно передать в свободное пользование любому человеку, а он уже распорядится ею в своих целях, не исключено, что в преступных», — считает Орехов. А вот будут ли банки после 1 июня выдавать неименные карты или просто тихо уберут этот продукт из своей линейки, чтобы лишний раз не попадать под прицел ЦБ и Росфинмониторинга, — покажет время.

Кроме неименных карт, банки выдавали и подарочные — их цель была как раз в том, чтобы дарить или передавать деньги. Сумма операций по таким картам сейчас ограничена планкой в 40 тыс. рублей в месяц. Вот от таких карт после вступления в силу новой редакции 115-го закона банки точно откажутся.

Несколько особняком стоят небанковские подарочные карты — карты торговых сетей, на которые тоже можно внести деньги и подарить или передать этот пластик другому человеку. Если у торговой сети стоит запрет на возврат денег, то есть средства можно потратить только на приобретение товара в магазине, то такие карты останутся в обращении. В том случае, если подарочная карта подразумевает, что деньги с нее можно снять там же, где человек их и вносил, — в точке продажи карты, рано или поздно Росфинмониторинг доберется и до таких карт. И на законодательном уровне запретит их, сходятся во мнении юристы. Ведь магазин, выдавая подарочную карту, зачастую даже не спрашивает паспорт у приобретателя этого продукта. А вот деньги, снятые с карты в известной торговой сети, с точки зрения антиотмывочного закона уже легальны и чисты.

Какой такой кошелек?

Анонимные кошельки, которые технически находятся за пределами России, новая редакция закона не затрагивает — изменения касаются только банковских инструментов, регулируемых российским правом, отмечает Дмитрий Константинов.

Но вот те кошельки, которые находятся в российской юрисдикции, новые требования затронут.

Анонимные электронные кошельки используются, как правило, для осуществления небольших оперативных платежей — погашения микрозаймов, мелких переводов, оплаты парковки, напоминает Александр Орехов. Если сумма платежа меньше 15 тыс. рублей, то идентификация клиента для осуществления платежа не требуется. Если предполагается работа с большей суммой, идентифицироваться уже придется. «Отказ от этого инструмента в первую очередь усложнит жизнь не террористам, а индивидуальным предпринимателям, микробизнесу и самозанятым гражданам — им придется решать свои проблемы с помощью банковских карт и счетов. В результате пострадают не преступники, а электронный платежный бизнес: часть его будет отрезана», — считает Орехов.

Чек не аут Ограничения, вводимые новой редакцией 115-го федерального закона, также не коснутся обращения дорожных чеков, говорит Армен Даниелян. Но вы сами можете вспомнить, когда вы последний раз спрашивали в отделении банка, продают ли они дорожные чеки. Не вспоминайте — все от них давно отказались, когда на смену чекам массово пришли карты и электронные платежи.