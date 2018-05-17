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Андрей Мовчан: Даже майский указ — не указ
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Андрей Мовчан: Даже майский указ — не указ 

ИД «Собеседник» 27 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан — о налоговых планах власти.
Сразу же после инаугурации Путин подписал очередной майский указ-2018. Он называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Совершенно технический, на мой взгляд, в виде расплывчато обозначенных целей, формулировка которых допускает широчайшую трактовку.
Проблема с этим указом состоит не в том, можно ли его реализовать. А в том, чтобы понять, что там написано: половина из перечисленных в нем задач вообще не очень понятная вещь. Мне представляется, там оставлено ровно столько пространства, чтобы правительство само могло решить, за что отчитываться. И именно по этому поводу и отчитаться.
Кроме того, уже появилась информация о начале непопулярных мер: в конце мая вроде как обещают внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. По слухам, готов проект о повышении подоходного налога и поговаривают о введении налога с продаж…
Не нужно путать меры, которые нужны нашей экономике и которые нужны нашему бюджету. Повышение пенсионного возраста, к примеру, имеет очень малое отношение к экономике. Это вопрос бюджета.
Грубо говоря, у денег в государстве есть два круга «кровообращения»: бюджетный (доходы и расходы) и экономический (то есть собственно субъекты экономики: люди, предприятия и т. д.). Эти два круга пересекаются через налоги и через субсидии.
И то, что у вас повышается пенсионный возраст — это облегчение расходов государства, к экономике не имеющее никакого отношения. Наоборот. Если у вас стало меньше людей, которые получают пенсию, то, наверное, доходы этой части населения будут падать. А значит, будет падать потребление. Которое в свою очередь вызовет замедление экономики. Зато бюджет будет чувствовать себя лучше, раз он снял с себя часть нагрузки.
То же самое касается и подоходного налога. Это замедление экономики естественным образом. Потому что часть людей уйдут в тень, часть уволят (потому что слишком дорого их содержать на зарплате), а часть сами не захотят за такую зарплату работать (потому что слишком высоким стал налог), еще часть уедут за границу…
При этом вырученная таким образом сумма (подоходный налог составляет порядка 3 трлн руб. в бюджете, и, даже если он вырастет на 10%, это будут дополнительные 300 млрд) не разрешит бюджетных проблем.
По поводу налога с продаж я пока не видел никаких конкретных данных. Но если помните, налог с продаж в России уже был, он был региональным, наполнял местные бюджеты. Потом его упразднили. Теперь, если и введут снова, думаю, он скорее всего будет федеральным.
Ведь откуда вообще взялась эта идея? У нас есть сейчас тенденция постепенно забрать вообще все налоги из регионов в центр, а потом уже все регионы финансировать из центра. И введение такого налога — всего лишь очередной шаг в этом направлении.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №18-2018.
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