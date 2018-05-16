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Опрос: 34% инвесторов МФО ориентируются на опыт коллег
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Опрос: 34% инвесторов МФО ориентируются на опыт коллег 

Банки.ру 1 час назад
Для инвесторов МФО при выборе компании чаще всего решающим фактором становятся рекомендации и опыт коллег. Таковы данные опроса сервиса онлайн-займов «Робот Займер».
«Согласно опросу инвесторов ООО МФК «Займер», для 34,1% из них положительные отзывы сограждан о результатах собственных инвестиций являются приоритетным фактором выбора объекта вложения средств. 30,3% опрошенных прежде всего доверяют собственному анализу документов будущего объекта инвестиций. У 20,9% — в приоритете анализ сообщений о деятельности МФО на сайте ЦБ, СРО и в новостных лентах популярных изданий, а для 14,7% инвесторов особенно важным фактором выбора стали мнения экспертов микрофинансового рынка в деловой прессе и на специализированных форумах», — отмечается в релизе.
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