Налог на имущество перестанет расти

Размер налога на имущество в скором временем прекратит ежегодно «прибавлять в весе». Это коснётся всех граждан, которые платят взносы, рассчитанные по кадастровой стоимости жилья или участка. Законопроект, изменяющий механизм определения налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости, был внесён в Госдуму 15 мая.

«Разработанные меры — реальная поддержка наших граждан и восстановление справедливости», — убеждён соавтор инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Во время пленарного заседания палаты спикер пояснил, что данная мера является результатом работы законодателей по реализации одного из пунктов мартовского Послания Президента России Федеральному Собранию.

Почему растёт кадастровая стоимость

До 2015 года налог на имущество для физических лиц вычислялся на основе инвентаризационной стоимости недвижимости. Но три года назад был введён новый порядок: расчёт стал базироваться на кадастровой цене жилья и участков. В результате налоговое бремя для граждан ощутимо усилилось.

«Новую схему вводили исходя из справедливости: кто богаче, тот и должен больше платить, — такая была логика. Но, как говорят, лес рубят — щепки летят. Возникли перегибы, которые мы сейчас и исправляем», — объяснил « Парламентской газете » член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

Учитывая, что многие граждане могли быть не готовы к резкому повышению налогов, власти ввели временный понижающий коэффициент. Он применялся в случаях, если размер нового налога был больше старой суммы, рассчитываемой по инвентаризационной стоимости. Этот коэффициент увеличивается каждый год на 20 процентов — с 0,2 до 1.

Сегодня в парламенте признают: после введения нового порядка расчёта налога на имущество кадастровые оценки резко пошли вверх. К этому привела политика местных властей, которые таким образом пытались получить больше средств в свои бюджеты, пояснил Евгений Фёдоров. «Местные органы власти накрутили кадастровую стоимость, и в результате люди, малоимущие в том числе, за свое жильё переплачивают в несколько раз больше. Это несправедливо и вообще неправильно. И теперь мы разрабатываем меры защиты людей», — отметил он.

Полный переход на «кадастровый» налог должен произойти в 2020 году, а до этого момента каждый регион самостоятельно принимает решение о введении нового порядка расчётов. Сегодня в России остаётся 21 субъект, жители которых платят налог на имущество по старому механизму. Остальные перешли на «кадастровый» расчёт в разное время: коэффициент 0,2 сейчас применяется в 15 регионах РФ, коэффициент 0,4 — в 21, коэффициент 0,6 — в 28.

Как Госдума обуздает налоги Коэффициент отменят

Депутаты предлагают отменить дальнейший рост коэффициента, зафиксировав его максимальный показатель на уровне 0,6. «Таким образом, те оставшиеся 40 процентов, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу.

После того как коэффициент в регионе достигнет предела 0,6, формула расчёта налога будет меняться таким образом, чтобы каждый следующий год платёж не увеличивался больше чем на 10 процентов. Как пояснил глава палаты, этот ограничитель введён для того, чтобы региональные власти не могли накрутить налоги с помощью повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости.

Перерасчёты в пользу граждан

Но и это ещё не всё: перерасчёт уже уплаченных налогов будет производиться только в сторону их уменьшения. Кроме того, в ситуациях, когда человек через суд оспорит необоснованно завышенную кадастровую стоимость, перерасчёт будет вестись не с даты подачи заявления об оспаривании (как это происходит сейчас), а с даты начала применения ошибочной стоимости.

Ещё одну несправедливость депутаты выявили в порядке определения налоговой базы в случаях изменения площади недвижимости, её назначения и прочих характеристик. В настоящее время в текущем налоговом году такие изменения не учитываются при расчёте взноса — законопроект исправляет этот недостаток.

Льготы для всех

Ещё несколько пунктов законопроекта должны навести порядок в вопросах распределения льгот. Во-первых, планируется выделить в самостоятельную льготную категорию детей-инвалидов.

Во-вторых, налоговыми вычетами смогут пользоваться не только собственники жилых помещений, но и владельцы частей жилых домов и квартир.

Также льготы и пониженные ставки будут распространены на владельцев гаражей и машино-мест вне зависимости от их статуса. Напомним, сейчас льготами не могут пользоваться собственники гаражей и парковочных мест, расположенных в торговых и офисных центрах.

Всем «льготным» пунктам законопроекта придаётся обратная сила: для детей-инвалидов она стартует с 2015 года, для собственников частей домов и квартир, а также гаражей и машино-мест — с 2017 года.

Как рассчитывается налог на имущество по кадастровой стоимости

На примере жилой квартиры расчёт ведётся в третьем налоговом периоде (по коэффициенту 0,6)

Формула (Н1-Н2) хК+Н2, где:

Н1 — сумма налога по кадастровой стоимости;

Н2 — сумма налога по инвентаризационной стоимости;

К — коэффициент.

Площадь квартиры: 90 кв. м.

Кадастровая стоимость: 10 000 000 руб.

Сумма вычета (для квартир — 20 кв. м): 10 000 000 / 90 х 20 = 2 222 222 руб.

Ставка: 0,15% (установлена для жилых объектов по кадастровой стоимости 10 — 20 млн руб.).

Налоговая база: 10 000 000 — 2 222 222 = 7 777 778.

Налог: 7 777 778 х 0,15% = 11 667.

Корректировка по снижающему коэффициенту: (11 667 — 9 400) х 0,6 + 9 400 = 10 760 руб.