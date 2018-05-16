Сбербанк потратит 17 млн рублей на повышение лояльности клиентов с помощью эксклюзивного уполномоченного FIFA

Сбербанк России выбрал компанию-поставщика, которая в ближайшем будущем будет отвечать за повышение лояльности клиентов кредитной организации. Конкурс «Сбера» с максимальной суммой контракта в 17,5 млн рублей выиграла компания ООО «МАТЧ Хоспиталити». Такая информация содержится в тендерной документации, с которой ознакомился портал Банки.ру

Выбор поставщика, по мнению экспертов, говорит о том, что лояльность клиентов Сбербанка планируют повышать во время Чемпионата мира по футболу. Он пройдет летом 2018 года в нескольких городах России

Дело в том, что «МАТЧ Хоспиталити» является эксклюзивным уполномоченным FIFA, обладателем прав на продажу официальных пакетов гостеприимства, включающих билеты на матчи, в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России. Эта информация размещена на сайте FIFA.

Какие именно запланированы мероприятия по повышению лояльности клиентов Сбербанка, в тендерной документации не раскрыто.