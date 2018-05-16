В России пропадают бедные люди

Бедных в России становится меньше. По итогам прошлого года, количество людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилось на двести тысяч человек и составило 19,3 миллиона. При этом по оценке Росстата , размер прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года снизился более чем на 5% к показателю третьего квартала, и вернулся на уровень 2016 года.

В России зафиксировали снижение бедности по итогам 2017 года. Согласно данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации составила 19,3 млн человек, в то время как годом ранее бедных насчитывалось 19,5 млн человек. Это соответственно 13,2% и 13,3% от общей численности населения.

«Это не такие существенные цифры, чтобы говорить о каком-то серьезном процессе. Скорее, прошлый год можно считать годом, когда бедность не увеличивалась, потому что в предыдущие годы люди беднели», — отметил Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян непрерывно падали последние 4 года. В 2017 году доходы упали на 1,7%, даже несмотря на то, что росла зарплата (номинальная на 7,2%, реальная на 3,4%).

В первом квартале этого года ситуация пока другая. Реальные доходы выросли на 3%, реальная зарплата — на 9,5%. Положительный эффект дали индексация пенсий, зарплат бюджетникам, повышение минимального размера оплаты труда.

Но, как показывают результаты соцопросов, россияне не спешат наращивать потребление. Более того, в апреле 2018 года, расходы снова начали сокращаться. Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились на 4,6%, что с учетом инфляции в районе 0,4%, дало падение расходов россиян на 5%. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

«Россияне возвращаются к привычному стилю покупок и даже где-то к режиму экономии», — констатируют эксперты.

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«Учитывая стандартный рост расходов в предыдущие месяцы и необходимость сдерживать потребительские аппетиты, расходы в апреле традиционно меньше обычного. Иными словами, именно в апреле россияне возвращаются к экономии средств и избирательному подбору продуктов в магазине», — поясняет он.

Помимо сокращения бедности в прошлом году, Росстат зафиксировал также снижение размера прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Для трудоспособного населения он снизился на 5,3% с 11160 руб. до 10573 руб.

«Прожиточный минимум традиционно растет в первом и втором кварталах и снижается в третьем и четвертом», — поясняют в Минтруде России.

В ведомстве обратили внимание, что прожиточный минимум за I квартал 2018 года вырос относительно показателя за IV квартал 2017 года. Минтруд также предлагает повысить прожиточный минимум за январь-март текущего года для трудоспособного населения на 2,5% до 10842 руб.

В то же время, несколько странно, что при ненулевой инфляции прожиточный минимум в конце прошлого — начале этого года находится на уровне 2016 года. Впрочем, это позволяет не увеличивать уровень бедности, что весьма актуально в свете поставленной президентом задачи снизить бедность в два раза к 2024 году.

Напомним, что прожиточный минимум привязан к потребительской корзине, состав которой определяется правительством раз в 5 лет. Но последнее обновление было в 2012-м, и его не будет до 2020 года. Сегодня в потребкорзину входит 50% продуктов, 25% продовольственных товаров и 25% услуг.

Трудоспособному человеку в год полагается, например, 100,4 килограмма картофеля, 126,5 кг хлеба. В наборе присутствуют овощи, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбопродукты, а также яйца и прочие продукты.

В Минтруде планируют обсудить возможность модернизации потребкорзины или замены ее на другой инструмент. Например, на медианный доход, по которому бедными считаются те, у кого доходы ниже 40% от медианы.

«Действительно, есть идея отказа от потребительской корзины. Минтруд только приступает к ее обсуждению», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Если использовать для оценки бедности не только уровень дохода, но и отсутствие доступа к различным услугам и благам, то бедных в России окажется намного больше, чем об этом говорит официальная статистика. По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уровень бедности, подсчитанный на основе «метода лишений», составляет порядка 24,8-25,2% — это около 36 млн человек.