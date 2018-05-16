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НС Банк открыл новый офис в Москве
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НС Банк открыл новый офис в Москве 

Банки.ру 45 минут назад
НС Банк открыл в Москве новый дополнительный офис «Тимирязевский» для частных клиентов. Отделение расположено по адресу: ул. Яблочкова, д. 21, стр.3, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Розничным клиентам будет предоставлен максимально широкий спектр банковских услуг, в том числе депозиты, пластиковые карты, денежные переводы («Золотая корона», «Western Union»), валютно -обменные операции, расчетно-кассовое обслуживание и многое другое. В помещении офиса расположен банкомат», — отмечается в сообщении.
Клиентам доступна возможность зафиксировать курс валютно-обменных операций до конца следующего рабочего дня или заказать предпочтительный курс, добавили в банке.
Режим обслуживания: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 19:00; суббота и воскресенье — выходные дни. Офис работает без перерыва на обед.
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