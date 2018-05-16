Источник рассказал о гибели политика Юрия Котлера

По словам источника, в записке Котлер попросил никого не винить в своей смерти.

Как отмечается, по данным источника, политик перестал выходить на связь три дня назад.

Ранее СМИ сообщили, что Юрий Котлер был найден мертвым в доме на Большой Никитской в центре Москвы

Обстоятельства гибели политика пока неизвестны.