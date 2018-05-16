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Источник рассказал о гибели политика Юрия Котлера
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Источник рассказал о гибели политика Юрия Котлера 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
В квартире погибшего российского политика Юрия Котлера нашли предсмертную записку, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, в записке Котлер попросил никого не винить в своей смерти.
Как отмечается, по данным источника, политик перестал выходить на связь три дня назад.
Ранее СМИ сообщили, что Юрий Котлер был найден мертвым в доме на Большой Никитской в центре Москвы.
Обстоятельства гибели политика пока неизвестны.
Юрий Котлер был членом экспертного совета партии «Единая России». В 2007-2008 годах он также руководил проектом "Единой России" под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».
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