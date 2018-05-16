Связь-Банк начал принимать онлайн-заявки юрлиц на получение кредитов

Связь-Банкзапустил новый сервис — онлайн-заявку на кредит для крупного и среднего бизнеса на сайте банка, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Крупные и средние компании получили возможность направить заявку по интересующему кредитному продукту без посещения банковского отделения. Это может быть единовременный кредит, кредитная линия, овердрафт, банковская гарантия или торговое финансирование. К заявке можно приложить сканы необходимых документов, которые сразу поступают на рассмотрение в банк», — говорится в релизе.

За клиентом закрепляется персональный менеджер, с которым можно обсудить пакет документов, предварительные условия кредитования, выбрать оптимальный формат кредитования для решения своих бизнес-задач, добавили в Связь-Банке

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