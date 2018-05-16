Погибший «единоросс» Котлер задолжал по ипотеке около 50 млн рублей

На кредит, полученный от ВТБ, Котлер приобрел в ипотеку квартиру по адресу Брюсов переулок д. 2/14, стр. 4, стоимостью более 80 млн рублей. Задолженность Котлера перед банком на момент признания банкротом составляла 48 млн 782 тысяч рублей, более 1,6 млн рублей составляла сумма пени из-за просрочки платежей. Суд пришел к выводу, что общая стоимость имущества Котлера оказалась меньше объема требований кредиторов. На судебное заседание, на котором он был признан банкротом, политик не явился.

Юрий Котлер был найден мертвым в Москве 16 мая. Основной версией смерти следователи называют самоубийство. На протяжении пяти лет Котлер возглавлял кадровый проект партии «Единая Россия» и входил в генсовет партии, который покинул в 2016 году.