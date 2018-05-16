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В КПРФ снова предложили распределять страховые средства в пользу малоимущих граждан
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В КПРФ снова предложили распределять страховые средства в пользу малоимущих граждан 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
С 1 января 2019 года нормы, устанавливающие максимальный предел базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, должны быть устранены.
Соответствующие поправки «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части исчисления страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию)“ направила на рассмотрение Госдумы группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомилась »Парламентская газета», сказано, что инициатива предлагается для установления равных обязанностей застрахованных лиц при уплате взносов всеми категориями налогоплательщиков.
Документ создаёт условия для формирования в период с 2019 года по 2021 год бездефицитного сбалансированного бюджета Пенсионного фонда преодоления дефицита средств фонда на обязательное страхование, а также поэтапно повысить размер страховых пенсий до 40% от среднего заработка в стране.
Достичь этого предполагается введением в России уже существующего в ряде зарубежных стран с развитой экономикой порядка исчисления пенсионных страховых взносов по принципу «богатые должны помогать бедным».
Представители фракции КПРФ напомнили, что с 1 января 1991 года по 31 декабря 2001 года в России уплата страховых взносов производилась по установленным тарифам со всех выплат и вознаграждений работников без ограничения облагаемой базы понижающими тарифами и нормативами, снижающими облагаемую базу.
Этот механизм позволил ПФР в сложный период полностью обеспечить выплату трудовых пенсий по всей стране за счёт мобилизации доходов в ПФР без поддержки из федерального бюджета.
В соответствии с расчётами экспертов фонда, в случае исключения предельной величины базы при исчислении страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию общая сумма необлагаемой части базы может составить более 3 019 млрд рублей. Общая расчетная сумма страховых взносов, которые можно было дополнительно уплатить в бюджет ПФР в размере 12 процентов с этой необлагаемой базы — 3 019 млрд рублей, в 2019 году составила бы более 362,28 млрд рублей.
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