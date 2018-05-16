Три варианта индексации пенсий работающим пенсионерам оценил эксперт

Сразу три думских фракции на заседании комитета по труду предложили свои законопроекты по возврату индексации пенсий работающим пенсионерам. Но проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что в текущей ситуации, когда на повестке дня стоит вопрос о повышении пенсионного возраста, возврат индексаций маловероятен.

Три варианта индексации пенсий

Сразу три думские фракции на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов призвали в 2018 году вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. В КПРФ предложили вернуть индексацию с 1 февраля 2018 года, в ЛДПР — с 1 июля 2018, но дальше всех пошла «Справедливая Россия» , призывающая не только вернуть индексацию, но и возместить пенсионерам потерянные суммы из-за отмены индексации с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года.

«Возврат индексаций пока маловероятен. Дело в том, что Минфин продолжает дискуссии по поводу того, что Пенсионный фонд не сбалансирован. Более того, на повестке дня стоит вопрос о повышении пенсионного возраста, то есть предполагается сокращение сумм трансфертов из федерального бюджета в Пенсионный фонд. В этой ситуации вряд ли Минфин, а его решение в данном вопросе играет ключевую роль, согласится на дополнительные расходы.

Напомню, что среди ключевых задач майского указа президента фигурирует борьба с бедностью, поэтому все свободные ресурсы будут распределяться, исходя из этого приоритета. В то же время работающие пенсионеры по факту имеют два дохода, поэтому они в меньшей степени считаются приоритетом социальной политики», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Экономический эффект индексации пенсий

В свою очередь независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук Андрей Гудков придерживается иного мнения. По его словам, отмена индексаций могла быть использована как сиюминутная антикризисная мера, но для посткризисного развития она контрпродуктивна и подлежит немедленной отмене.

Согласно подсчетам эксперта, на эти цели необходимо потратить несколько сотен миллиардов, которые потом вернутся в экономику уже триллионом рублей. Тем самым возврат индексаций помимо социальной поддержки обернется еще и серьезным экономическим эффектом. Пока же работающие пенсионеры могут рассчитывать лишь на баллы, которые начисляются в виде прибавки к их пенсиям по итогам каждого проработанного года, но они не покрывают инфляцию.

«Действительно нынешний механизм предусматривает тот факт, что перестав работать вы получаете пересчет пенсий с учетом тех повышений, которые были ранее произведены в отношении неработающих пенсионеров. По большому счету вопрос решен за исключением темы, касающейся индексации пенсий.

Но здесь стоит отметить, что в мировой практике не существует таких порядков, при которых одновременно разрешено получать пенсию и продолжать работать. Работающим пенсионерам в других странах никакие выплаты не индексируются, им вообще пенсий не платят — либо одно, либо другое. В среднесрочной перспективе и нам предстоит обсуждать вопрос ухода от пенсий работающим пенсионерам. Сейчас они сохраняются как вынужденная мера в силу низких пенсий», — резюмирует Александр Сафонов.