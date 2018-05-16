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Крайинвестбанк запустил рефинансирование ипотеки
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Крайинвестбанк запустил рефинансирование ипотеки 

Банки.ру 23 минуты назад
Крайинвестбанк начал выдавать займы на рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных в сторонних банках. Процентная ставка является единой и составляет 10,5% годовых. Для работников бюджетных организаций и претендентов на социальную выплату (критерии необходимо уточнять в банке) предусмотрена скидка к ставке в размере 1 процентного пункта.
При отсутствии личного или титульного страхования (если применимо) итоговая ставка будет выше на 1,2 п. п.
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Оформить кредит можно на сумму от 300 тыс. рублей до 6 млн рублей, но не более 80% от стоимости закладываемого жилья. Срок кредитования может варьироваться от 3 до 25 лет.
«Следует иметь в виду, что с момента выдачи кредита до перерегистрации залога в пользу банка по кредиту будет действовать повышенная ставка на два процентных пункта. Аналогичная надбавка будет действовать при нарушении заемщиком установленных сроков перерегистрации залога. Надбавки между собой суммируются. Также стоит обратить внимание на то, что закладываемый объект должен находиться в Республике Крым, городе Севастополь, Краснодарском крае либо Республике Адыгея», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
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