Крайинвестбанк запустил рефинансирование ипотеки

Крайинвестбанк начал выдавать займы на рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных в сторонних банках. Процентная ставка является единой и составляет 10,5% годовых. Для работников бюджетных организаций и претендентов на социальную выплату (критерии необходимо уточнять в банке) предусмотрена скидка к ставке в размере 1 процентного пункта.

При отсутствии личного или титульного страхования (если применимо) итоговая ставка будет выше на 1,2 п. п.

Продуктовый виджет

Оформить кредит можно на сумму от 300 тыс. рублей до 6 млн рублей, но не более 80% от стоимости закладываемого жилья. Срок кредитования может варьироваться от 3 до 25 лет.