Кешбэк-сервис платежной системы «Мир» стал доступен для клиентов Росгосстрах Банка

Держателям карт Росгосстрах Банкастал доступен кешбэк-сервис платежной системы «Мир». Возврат части потраченных средств при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях-партнерах кешбэк-сервиса составит до 20% от суммы покупки по разным категориям, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Чтобы начать получать вознаграждение на счет своей карты «Мир», клиентам необходимо пройти регистрацию и привязать свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru, ознакомиться с перечнем действующих акций и оплачивать соответствующие покупки картой «Мир», — говорится в релизе.

Процесс начисления кешбэка прозрачен: пользователь может самостоятельно отслеживать статус в личном кабинете на сайте программы.

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