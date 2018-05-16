В майские праздники — 2018 регион посетило на 15 процентов больше туристов, чем в прошлом году

По итогам первого квартала 2018 года туристическая отрасль региона уже показала положительную динамику. В «несезонный» период Ярославскую область посетили более 830 тысяч человек, загрузка гостиниц и отелей выросла на 12 процентов. Средний чек увеличился на 8 процентов — до 5 тысяч рублей. Созданные в 2017 году туристические пункты и центры обслужили более 1500 гостей. В майские праздники регион принял на 15 процентов больше гостей, чем в прошлом году.

Об этом сообщила директор департамента туризма Юлия Рыбакова.

— «Высокий» сезон ставит перед регионом серьезную задачу — укрепить лидерские позиции на туристическом рынке, — подчеркнула она. — За последний год Ярославская область регулярно попадает в число самых популярных направлений. Это устойчивая тенденция, которую фиксируют официальные рейтинги. В 2017 году область заняла лидерские позиции в 25 рейтингах, за четыре месяца 2018-го — уже в десяти. Это обусловлено расположением региона, удобным для отдыха выходного дня, и наличием турпродуктов для всех категорий туристов.