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ЦБ РФ: Удаленную идентификацию клиентов на первом этапе будут использовать при трех банковских операциях
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ЦБ РФ: Удаленную идентификацию клиентов на первом этапе будут использовать при трех банковских операциях 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом на встрече с представителями российских банков сообщила директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Алиса Мельникова.
«На первом этапе внедрения механизма удаленной идентификации, который начнет работать уже с 1 июля, в целях обеспечения безопасности мы решили ограничить ряд параметров, в частности, использовать только при работе с физлицами, и для трех операций — это вклад, открытие счета, выдача кредита. В течение полугода мы поймем, что нужно сделать еще, и начнем расширять функционал. Ожидаем, что за первые полгода это будут сотни тысяч клиентов, за два года — 1 млн», — сказала А. Мельникова.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2018 г. в России начнет работу система удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физических лиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС). По планам Центробанка удаленная идентификация позволит клиентам переходить на обслуживание из одного банка в другой без визита в офисы. В перспективе, по словам зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, технология удаленной идентификации будет тиражирована на весь финансовый рынок.
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