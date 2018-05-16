Центробанк РФ планирует запустить работу системы мгновенных платежей в январе 2019 г.

Центробанк РФ планирует запустить работу системы мгновенных платежей в январе 2019 г. Об этом на встрече с представителями российских банков сообщила директор департамента финансовых технологий ЦБ Алиса Мельникова

«Промышленный запуск системы мгновенных банковских платежей планируется на январь 2019 г. Цель проекта — снятие межбанковских барьеров для проведения быстрых переводов и платежей из любой точки в любое время. В пилотном проекте по тестированию прототипа системы участвуют восемь банков. Проведено более 80 тестов. Определены параметры для доработки, утверждена концепция развития системы. У нас на сегодня прекрасно функционирует система мгновенных платежей внутри отдельных банков», — сказала А. Мельникова.

Ранее А. Мельникова сообщала, что платформа быстрых платежей позволит провести платеж по QR-коду, мобильному телефону и аккаунту в соцсетях. По ее словам, на первом этапе речь будет идти о переводах между физическими лицами, в дальнейшем возможны переводы между юридическими лицами, а также оплата товаров.