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Россияне высказались о введении тарифных планов для услуг ЖКХ
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Россияне высказались о введении тарифных планов для услуг ЖКХ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Больше половины россиян (55 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что разные тарифные планы на коммунальные услуги вводить не нужно, так как «тариф должен быть один для всех».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы поддерживаете введение тарифных планов для оплаты ЖКХ?». 37 процентов опрошенных считают это хорошей идеей.
Еще восемь процентов респондентов ответили «мне все равно» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 5915 человек.
Ранее замминистра строительства РФ Андрей Чибис рассказал «Известиям» о планах Минстроя ввести тарифные планы по оплате «коммуналки». Сделать это планируется по примеру тарифов мобильной связи.
Россиянам хотят предложить несколько пакетов. В пакете «Эконом» будет фиксированный объем потребления, предоплата и отсутствие дополнительных сервисов. Пакет «Стандарт» предусматривает оплату услуг ЖКХ в соответствии с фактическим потреблением и стандартный набор сервисов. «Всё включено» — фиксированный ежемесячный платеж, который не зависит от объемов потребления, также включен дополнительный набор сервисов.
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