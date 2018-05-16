Россияне высказались о введении тарифных планов для услуг ЖКХ

Больше половины россиян (55 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что разные тарифные планы на коммунальные услуги вводить не нужно, так как «тариф должен быть один для всех».

Респондентам задали такой вопрос: «Вы поддерживаете введение тарифных планов для оплаты ЖКХ?». 37 процентов опрошенных считают это хорошей идеей.

Еще восемь процентов респондентов ответили «мне все равно» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 5915 человек.

Россиянам хотят предложить несколько пакетов. В пакете «Эконом» будет фиксированный объем потребления, предоплата и отсутствие дополнительных сервисов. Пакет «Стандарт» предусматривает оплату услуг ЖКХ в соответствии с фактическим потреблением и стандартный набор сервисов. «Всё включено» — фиксированный ежемесячный платеж, который не зависит от объемов потребления, также включен дополнительный набор сервисов.