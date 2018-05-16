Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ

В 2019 году россиян могут обязать устанавливать умные коммунальные счетчики, сообщают «Известия»

С соответствующей инициативой выступило Министерство строительство. Согласно ей, жильцы новых домов, а также тех, что попали в программы капитального ремонта, будут должны оснастить свои жилища счетчиками, способными дистанционно передавать свои показания уполномоченным учреждениям.

По словам зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, сейчас многие россияне пытаются сэкономить на ЖКХ при помощи «магнитов и пленочек», а убытки коммунальщики компенсируют за деньги других жильцов. Умные же счетчики позволят всем платить меньше, так как «похищать ресурсы» не сможет никто, уверен он.

На этой неделе проект Минстроя обсуждает рабочая группа по развитию жилищно-коммунального хозяйства экспертного совета при правительстве России . В нынешней редакции документ предполагает, что поправки в законодательство будут внесены во втором квартале 2019 года, а вступят в силу в июле.

Кроме того, по мнению чиновников, широко внедрить умные счетчики станет возможным лишь к концу 2019-го, а к окончанию 2021-го они будут установлены в 100% новостроек и 50% капитально отремонтированных многоквартирных домов.