Ещё
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В 2019 году россиян могут обязать устанавливать умные коммунальные счетчики, сообщают «Известия».
С соответствующей инициативой выступило Министерство строительство. Согласно ей, жильцы новых домов, а также тех, что попали в программы капитального ремонта, будут должны оснастить свои жилища счетчиками, способными дистанционно передавать свои показания уполномоченным учреждениям.
По словам зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, сейчас многие россияне пытаются сэкономить на ЖКХ при помощи «магнитов и пленочек», а убытки коммунальщики компенсируют за деньги других жильцов. Умные же счетчики позволят всем платить меньше, так как «похищать ресурсы» не сможет никто, уверен он.
На этой неделе проект Минстроя обсуждает рабочая группа по развитию жилищно-коммунального хозяйства экспертного совета при правительстве России. В нынешней редакции документ предполагает, что поправки в законодательство будут внесены во втором квартале 2019 года, а вступят в силу в июле.
Кроме того, по мнению чиновников, широко внедрить умные счетчики станет возможным лишь к концу 2019-го, а к окончанию 2021-го они будут установлены в 100% новостроек и 50% капитально отремонтированных многоквартирных домов.
Комментарии172
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро9
Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова25
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»793
Опубликована предсмертная записка Котлера41
Под Ростовом найдены останки 58 человек5
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
08:50
Канада осудила открытие Крымского моста
В мире
04:17
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост
Политика Другое
00:52
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД
В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение