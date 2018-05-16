ВТБ выпустил более 6 млн карт платежной системы «Мир»

Наибольший объем эмиссии приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Основная часть выпуска приходится на зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями. Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны трансакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту», — отмечается в релизе.

Продуктовый виджет

К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в IV квартале 2016 года. С 1 июля 2017-го на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича.

Владельцам карт «Мир», эмитированных ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в Интернете, напомнили в банке.