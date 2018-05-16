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Портфель карт «Мир» ВТБ достиг 6 млн штук
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Портфель карт «Мир» ВТБ достиг 6 млн штук 

АиФ Казань 6 минут назад
Фото: АиФ Казань
С момента старта эмиссии банк ВТБ выпустил более 6 млн карт на базе Национальной платежной системы. Наибольший объем эмиссии приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.
Основная часть выпуска приходится на зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями. Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.
К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в четвертом квартале 2016 года. С 1 июля 2017 г. на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича. В мае 2018 г. банк завершил сертификацию национальных карт на чипе российского производства «Микрон».
Владельцам карт «Мир», эмитированных ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в интернете.
Кроме того, клиенты могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат. Условия обслуживания по картам на базе Национальной платёжной системы и по картам других платежных систем идентичны на всей территории РФ.
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