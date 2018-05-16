ГД попросит проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Олег Смолин и Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов в среду рассматривал на заседании три законопроекта о восстановлении в 2018 году индексации пенсий работающих пенсионеров. Авторами проекта, предлагающего вернуть индексацию с 1 февраля 2018 года, выступили депутаты от КПРФ Николай Коломейцев , вернуться к индексации с 1 июля 2018 года предложили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета Ярослав Нилов.

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с главой фракции Сергеем Мироновым в свою очередь предложила возместить пенсионерам суммы, потерянные ими из-за отсутствия индексации за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года.

"Давайте попросим аппарат (направить) письмо в адрес Медведева, где мы говорим о том, что на комитете рассматривались те законопроекты. Есть общее желание найти консенсусное решение с просьбой дать поручение проработать вопрос с тем, чтобы либо какая-то из этих инициатив, либо совместно внесенная имела какую-то перспективу", — сказал Нилов на заседании комитета.