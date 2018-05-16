Вчера в Новом Уренгое женщина перевела мошенникам 11 тысяч рублей

Жительнице газовой столицы на мобильный телефон с неизвестного номера пришло смс-сообщение о списании денежных средств. Она перезвонила на указанный номер. Ответил мужчина, он представился сотрудником банка. И пояснил, что на ее счет посягали мошенники. Лжесотрудник банка объяснил, что карту необходимо защитить, и предложил женщине пройти к ближайшему банкомату.

Горожанка была уверена, что разговаривает с представителем банка, и перевела деньги на указанный злоумышленниками лицевой счет. После этого она позвонила на «горячую линию», где ей сообщили, что сотрудники банка с ней не связывались.

Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.