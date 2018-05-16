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Вчера в Новом Уренгое женщина перевела мошенникам 11 тысяч рублей
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Вчера в Новом Уренгое женщина перевела мошенникам 11 тысяч рублей 

Красный Север 1 час назад
Жительнице газовой столицы на мобильный телефон с неизвестного номера пришло смс-сообщение о списании денежных средств. Она перезвонила на указанный номер. Ответил мужчина, он представился сотрудником банка. И пояснил, что на ее счет посягали мошенники. Лжесотрудник банка объяснил, что карту необходимо защитить, и предложил женщине пройти к ближайшему банкомату.
Горожанка была уверена, что разговаривает с представителем банка, и перевела деньги на указанный злоумышленниками лицевой счет. После этого она позвонила на «горячую линию», где ей сообщили, что сотрудники банка с ней не связывались.
Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.
По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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