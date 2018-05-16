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Заместители главы администрации Великих Лук отчитались о доходах за 2017 год
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Заместители главы администрации Великих Лук отчитались о доходах за 2017 год 

Псковская губерния 38 минут назад
Фото: vluki.ru
Заместители главы администрации Великих Лук отчитались о своих доходах за 2017 год: соответствующая информация размещена на официальном портале администрации муниципалитета. Так, первый замглавы администрации Великих Лук Юрий Власюк задекларировал доход в размере 1 млн 109 тыс. 896 рублей. И.о. заместителя главы администрации города Ираида Бушенкова заработала 1 млн 035 тыс. 847 рублей, её коллега Всеволод Куплайс задекларировал доход в размере 1 млн 239 тыс. 241 рубль. И.о. замглавы администрации Великих Лук Наталья Дмитриева в качестве доходов указала 706 тыс. 867 рублей, ещё один и.о. заместителя главы администрации Дмитрий Назимов задекларировал 2 млн 016 тыс. 089 рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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