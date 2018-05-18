Россия: Власти увеличат налоговую нагрузку на граждан

Правительство России в июле 2018 года намерено внести изменения в налоговую систему. Какими они будут, не уточняется, но, судя по заявлениям чиновников, они должны привести к росту денежных поступлений в бюджет страны.

Пока единственная конкретная инициатива связана с введением нового «налога на профессиональный доход» для самозанятых граждан, коих в России около 15 миллионов человек. Начать взимать его планируют уже с января 2019 года.

Помимо этого, Центробанк планирует изменить стоимость полисов ОСАГО, которые ежегодно обязан покупать каждый водитель. По мнению экспертов, это приведет к очередному росту цен на этот вид обязательного страхования, который коснется почти трети населения страны.

Эти и другие нововведения добавятся к и без того возросшей в последние годы налоговой нагрузке, включая значительный рост размера налога на имущество физических лиц.

Также тяжким бременем на плечах россиян лежат последствия введения разнообразных сборов с бизнеса, который традиционно перекладывает их на потребителей. Цены на товары и услуги в 2014-2017 годах выросли в среднем на 32%.

Налог для самозанятых

В 2019 году правительство планирует ввести «налог на профессиональный доход» для самозанятых. Согласно поправкам в закон «О занятости населения в РФ», это граждане, которые лично выполняют работу или оказывают услуги для «систематического получения прибыли» в том числе во время, свободное от работы по трудовому договору. По сути, это работающие или безработные граждане, которые продают свой труд и при этом не являются предпринимателями. Например, репетиторы, няни, ремонтники, сантехники, различные фрилансеры из сфер ИТ, медиа и других областей.

Несмотря на то, что в определении самозанятости говорится о выполнении работы по заказу физических лиц, из разъяснений и.о. замминистра финансов Ильи Трунина следует, что налогом будет облагаться в том числе доход от работы для юридических лиц. По его словам, ставка налога в первом случае составит 3%, в последнем — 6%. Размер потенциальных поступлений чиновник не назвал.

По оценке Минтруда , в России около 15 миллионов самозанятых. Если представить, что каждый из них заработает за месяц хотя бы по 10 тысяч рублей и уплатит хотя бы 3% налога, бюджетные поступления могут составить 4,5 миллиарда ежемесячно, или 54 миллиарда в год.

Желание обложить налогом самозанятых наблюдается на фоне расширения вовлеченности граждан в «теневую» занятость. По данным РАНХиГС, в 2017 году 44,8% занятого населения (33 миллиона человек) имели неформальную работу или получали зарплату в конверте. За год число трудоустроенных граждан, которые имеют дополнительную неофициальную работу, выросло с 30,4% до 35,5% работников. В то же время число желающих устроиться официально (если бы они искали работу) сократилось в 2017 году до 52,4% (с 67,7% в 2016-м).

Тарифы ОСАГО вырастут

Центробанк в 2018 году намерен изменить принципы тарификации полисов обязательного страхования ответственности автомобилистов. В стране пользуется легковым автомобилем почти каждый третий житель.

В результате планируемых изменений стоимость полиса ОСАГО должна стать «справедливой для каждого водителя», заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин . Из разъяснений Центробанка следует, что стоимость полисов снизится для опытных водителей с большим стажем и хорошей страховой историей и вырастет для молодых, малоопытных, и тех, у кого в прошлом случались аварии.

Изменится ли при этом средняя стоимость полисов, не понятно. По мнению руководителя направления «страхование» сайта Банки.ру Дмитрия Жукова , базовый тариф (без второстепенных коэффициентов, учитывающих аварийность и другие показатели), вырастет на 25-50%. По всей видимости, вырастет и общая сумма страховых сборов. В 2017 году страховой рынок получил 14,8 миллиарда рублей убытка по ОСАГО, и нововведения должны будут сократить эти убытки, говорил Чистюхин.

В последние годы Центробанк несколько раз изменял тарифы ОСАГО, и каждый раз это приводило к общему удорожанию этого вида обязательного страхования. Например, в 2014 году полисы подорожали на 30%, в 2015-м — еще на 40%. Аргументом, как правило, были жалобы страховщиков на нехватку денег.

Другие виды обязательных платежей

Налоговая и неналоговая нагрузка на граждан росла и в последние годы. Например, с 2016 года изменился порядок расчета налога на имущество для физических лиц. Раньше он рассчитывался исходя из так называемой инвентаризационной стоимости недвижимости, которая прописана в техническом паспорте квартиры, теперь — на основе кадастровой, которую устанавливают работники государственных инвентаризационных бюро. Чиновники подняли кадастровую стоимость так, что налог на имущество вырос, например, в Петербурге , в среднем, на 50%. По-разному он вырос и в большинстве других регионов.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года признал, что в последние годы выросла неналоговая нагрузка на граждан. К таковым относятся разнообразные сборы, пошлины и другие обязательные платежи. Например, с 2015 года в квитанциях по квартплате появилась новая графа — сбор за капитальный ремонт жилого здания (15 рублей за квадратный метр).

Наконец, в 2018 году (весной и летом, в зависимости от региона) начнет действовать курортный сбор для туристов, отдыхающих в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях (10-50 рублей в сутки, в зависимости от региона). В мае 2019 года сбор начнется в Крыму (10 рублей в сутки).

Как растет нагрузка на бизнес

В последние годы в бизнес-среде появилось множество новых платежей и сборов, в результате которых предпринимательские объединения жаловались президенту. Например, в 2015 году в торговых сетях Москвы появился торговый сбор, размер которого исчисляется десятками тысяч рублей в квартал. Также в 2015 году государство начало собирать деньги с грузовых перевозчиков за пользование федеральными дорогами. Перевозчики подняли цены на свои услуги, что, вероятнее всего, отразилось на ценах в магазинах. Ежегодно повышаются акцизы на алкоголь, табак и некоторые виды топлива. С 2018 года вырос налог для малого бизнеса.

Наконец, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству изучить возможность отменить часть льгот по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Например, по 10-процентной ставке (вместо 18%) НДС платят производители продуктов питания, товаров для детей, книг, учебников и лекарств. Кроме того, в стране действует нулевая ставка для некоторых экспортеров.

НДС, который платят производители, включается в стоимость товаров в магазинах (что, как правило, указано в кассовом чеке). В случае отмены льгот цены на товары вырастут. Правительство для частичной компенсации этого роста хочет выдавать пособие самым бедным гражданам — по 1,5 тысячи рублей в месяц.

Бизнесмены, чтобы справиться с ростом расходов, обычно перекладывают свои расходы на конечных потребителей. По данным Росстата, цены на товары и услуги в России выросли на 32% в 2014-2017 годах. Продуктовая инфляция за этот период составила 36,5%, следует из данных Росстата и сведений Центробанка.

Властям деньги нужнее, чем гражданам

Удорожание жизни происходит на фоне падения доходов граждан. Реальные доходы населения в 2014-2017 годах снизились на 11,4%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил необходимость повышать налоговую нагрузку нехваткой денег у государства. При этом он отметил, что рост этой нагрузки начнется не раньше начала 2019 года.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2017 года составил 1,4 триллиона рублей, а в 2018 году может составить 920 миллиардов.

«Нам нужны налоги, чтобы финансировать госрасходы…. Мы будем перенастраивать нашу налоговую систему с тем, чтобы она отвечала основной задаче — увеличения темпов экономического роста», — сказал Силуанов.