Пенсионеры Ханты-Мансийска узнали, как не стать жертвой обмана

Эксперты Общероссийского народного фронта в Югре провели встречу по вопросам финансовой грамотности среди пожилых людей. Специально для этого приехали московские представители проекта ОНФ «За права заемщиков», которые рассказали пенсионерам о том, как не попасться в лапы мошенников.

Пресс-секретарь проекта «За права заемщиков» Александра Бурцева отметила: «К сожалению, до сих пор существуют финансовые пирамиды, применяются все новые и новые схемы мошенничества. Приглашают граждан по телефону на различные процедуры, диагностику и просят обязательно взять с собой паспорт под разнообразными предлогами. Люди пожилого возраста могут попасться на уловки аферистов, воспользоваться навязанными услугами кредитных организаций или попросту перевести и потерять свои деньги. Для того, чтобы они могли защитить себя от мошенников мы разработали специальные памятки и раздали их пенсионерам».

Эксперты подчёркивают, справиться с долговыми обязательствами можно только путем выплаты долга и не стоит верить «псевдоюристам». И если у вас возникли трудности при выплате кредита — потеря работы, болезнь, то не стоит прятаться от банка. А нужно наоборот обраться в банк и сказать о своих финансовых трудностях. В этом случае кредитная организация сможет предложить вам пути решения, например, написать заявление о реконструкции кредита или взять «кредитные каникулы», которые позволят приостановить выплаты на 2-3 месяца. Помимо этого, стоит быть внимательным и не принимать поспешных решений при подписании кредитного договора. Эксперты советуют взять договор на дом и внимательно его прочитать, особенно сноски мелким шрифтом.

Не стоит также впускать незнакомых людей к себе домой, а если человек преставился сотрудником социальной службы, установите его личность, не открывая дверь. Позвоните в названую им организацию и уточните, направляли ли они к вам специалиста.

«Если неизвестные сообщили, что родственник попал в больницу и нужно срочно перевести деньги, не верьте — возможно, это обман. Лучше сами позвоните родным, — рассказывает Александра Бурцева. — Если пришло СМС о выигрыше в лотерею или блокировке банковской карты, — не отвечайте и не перезванивайте по указанным телефонам. Если же вы пострадали от рук мошенников, то незамедлительно обратитесь в полицию».