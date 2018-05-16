Россиян будут штрафовать, если приглашённые ими иностранцы не уехали вовремя

Россияне должны будут заплатить штраф до 500 тысяч рублей, если приглашённые ими иностранцы или лица без гражданства не уехали вовремя из РФ , а также солгали до этого о цели своего визита.

Соответствующий проект закона 16 мая рекомендовал Госдуме принять во втором чтении 22 мая Комитет палаты по госстроительству и законодательству. Согласно документу, физлица заплатят от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица — от 45 до 50 тысяч рублей, а юрлицам придётся отдать от 400 до 500 тысяч рублей.

При этом в Административным кодексе прописана ответственность за то, что пригласивший иностранца гражданин не предпринял меры по обеспечению его своевременного выезда. При этом отсутствует ответственность должностных и юридических лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны.