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Россиян будут штрафовать, если приглашённые ими иностранцы не уехали вовремя
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Россиян будут штрафовать, если приглашённые ими иностранцы не уехали вовремя 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россияне должны будут заплатить штраф до 500 тысяч рублей, если приглашённые ими иностранцы или лица без гражданства не уехали вовремя из РФ, а также солгали до этого о цели своего визита.
Соответствующий проект закона 16 мая рекомендовал Госдуме принять во втором чтении 22 мая Комитет палаты по госстроительству и законодательству. Согласно документу, физлица заплатят от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица — от 45 до 50 тысяч рублей, а юрлицам придётся отдать от 400 до 500 тысяч рублей.
При этом в Административным кодексе прописана ответственность за то, что пригласивший иностранца гражданин не предпринял меры по обеспечению его своевременного выезда. При этом отсутствует ответственность должностных и юридических лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны.
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