СМИ: Кабмин в четверг обсудит повышение пенсионного возраста в РФ

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание с членами кабмина, на котором будут обсуждаться перспективы повышения пенсионного возраста, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, хотя формально и. о. вице-премьера по социальным вопросам еще является Ольга Голодец, на совещании ее не будет. Социальный блок будет представлять выдвинутая Медведевым на этот пост Татьяна Голикова. По словам одного из собеседников газеты в правительстве, итогом совещания может стать поручение премьер-министра профильным министерствам разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, с тем чтобы принять его уже в весеннюю сессию Госдумы.

Отмечается, что основой для новых параметров пенсионного возраста станут разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина, который ранее предложил увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (сейчас — 60 и 55 лет соответственно).

При этом федеральный чиновник, знакомый с ходом дискуссии в правительстве, говорит, что это слишком резкое повышение, и оно основано только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчетов социальных последствий такой инициативы. Он добавил, что параметры повышения могут смягчиться за счет вмешательства Голиковой. Ее позиция в отношении повышения пенсионного возраста более сдержанная, и, возможно, она сможет добиться менее радикального подхода, рассказал он газете.

По данным издания, несмотря на смену главы социального блока, нынешний глава Минтруда Максим Топилин сохранит свой пост в министерстве — и будет отвечать за техническую сторону реформы.