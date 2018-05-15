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Более 80% россиян против повышения пенсионного возраста
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Более 80% россиян против повышения пенсионного возраста 

d-kvadrat.ru 15 мая 2018
Повысить пенсионный возраст предложили только 6% респондентов. Чаще всего о повышении пенсионного возраста высказывались работники сферы маркетинга и высшего менеджмента — так ответили по 9% опрошенных из каждой профобласти.
Наибольшая доля респондентов, отметивших необходимость повышения пенсионного возраста, среди граждан старше 45 лет (9%). Среди опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет доля ответивших подобным образом — 5%.
Среди аргументов за увеличение пенсионного возраста респонденты назвали снижение доли трудоспособного населения в соотношении с количеством пенсионеров. В перспективе, по мнению экспертов, это может оказать влияние на индексацию самих пенсий.
В среднем респонденты, отметившие необходимость повышения пенсионного возраста, в качестве оптимальной указали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Те из опрошенных, кто выбрал снижение пенсионного возраста, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.
Напомним, в настоящее время в РФ пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, за исключением некоторых видов профессий, связанных с тяжелыми условиями труда.
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