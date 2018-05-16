Ямал обошёл обе столицы по зарплатам, но не по уровню жизни 

Росстат снова составил рейтинг средних зарплат в параллельной вселенной. Как обычно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Москвичи зарабатывают 80 тыс. рублей, петербуржцы скромно довольствуются 50-ю тыс. рублей.
В то время, как жители Анадыря (Чукотский автономный округ) зарабатывают по информации сотрудников «Росстата» почти 94 тыс. рублей. Не отстают и салехардцы с средней зарплатой в 90 тыс. рублей. В Ханты-Мансийске народ тоже бедным не назовёшь 64 тыс. рублей в месяц получают жители Югры.
Зато цены в столичных регионах на порядок меньше и уровень жизни лучше. Вот и получается, что после всех расходов доход жителя Крайнего Севера сравнится с зарплатой коллеги с центральной России.
Средняя зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе по факту около 40 тыс. рублей. Откуда же возникают эти астрономические цифры? При подсчёте средней зарплаты кроме суммы оклада учитываются премии, районные надбавки и виды деятельности.
Источник фотографии: gazeta-delovoy-mir.ru