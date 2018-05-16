«Есть возможность поднять пенсии за счет повышения пенсионного возраста»

«С пенсионным возрастом нужно поступать так, как это делают практически все страны — повышать. Другой вопрос, что это должно быть очень постепенно — темпами по полгода в год. И не нужно ставить избыточно амбициозных целей по повышению возраста, потому что большинство европейских стран повышает до 67 лет и дальше идут, но у нас продолжительность жизни ниже. На мой взгляд, разумно ставить целью порядка 63 лет для мужчин и женщин, и растянуть эту реформу на 16 лет, именно столько потребуется, чтобы темпами полгода в год, поднять женщинам пенсионный возраст до 63 лет.

Сегодня мы страна с самой большой разницей выхода на пенсию между мужчинами и женщинами, и в идеале, конечно, уровнять пенсионные возраста. Но если по политическим причинам это невозможно, то разницу можно хотя бы сократить до 1-2 лет. Сделать, например, 63 для мужчин, 62 для женщин. Демографически женщины живут дольше, чем мужчины и выравнивание пенсионных возрастов было бы справедливым.

Почему нужно повышать пенсионный возраст? С одной стороны растет продолжительность жизни, с другой — на рынок труда выходит очень малочисленное поколение 90-х, а с рынка на пенсию уходит огромное послевоенное поколение. Поэтому соотношение между работниками и пенсионерами у нас будет ухудшаться ближайшие 20 лет. У нас оно и сейчас очень плохое — на одного пенсионера приходится 1,23 человека, за которого выплачиваются взносы в полном объеме. Это очень мало, распределительная система не может существовать, если соотношение хотя бы не 1 к 2 — два человека выплачивают взносы, а один получает пенсию.

Поэтому мы уже давно находимся в некомфортной зоне, и в результате последние годы плохо индексировали пенсии. Их индексировали по инфляции и ниже, что, конечно же, недопустимо. А так как президент поставил задачу индексировать пенсии выше инфляции, то эта задача устойчиво выполняется только при повышении пенсионного возраста. Может быть если цены на нефть будут аномальные, или по приватизации что-то продадут, то какой-то год можно повысить пенсии выше инфляции без повышения пенсионного возраста, но потом выяснится, что это решение было неустойчивым. Вот так мы одну индексацию и пропускали в 2015 году, когда вместо почти 13% проиндексировали на 4%. Размер пенсии у нас невысокий, нам его понижать уже некуда, надо только повышать. А вот пенсионный возраст наоборот низкий, и есть возможность повысить пенсии за счет повышения пенсионного возраста.

Главная цель — не допустить падения коэффициента замещения (отношение размера пенсии к зарплате). Он у нас сейчас находится на уровне 35%, и если мы ничего не будем делать, то к началу 2030-х упадет до 23%, что очень мало. В 2000 годах коэффициент замещения упал до 25-27%, тогда резко увеличили пенсии, чтобы пенсионеры жили хотя бы сопоставимо с другим населением. Повышение возраста как минимум предотвратит падение коэффициента замещения. Вряд ли будет высокий рост, скорее мы остановимся на текущем уровне, но при том, что общее благосостояние будет худо-бедно расти, положение пенсионеров в целом будет улучшаться.

Есть еще такая проблема, что работодатели неохотно берут на работу пожилых людей. Это началось в середине 2000 годов — на рынок труда выходило очень большое поколение 80-х, более здоровое, более образованное, и работодатели выпендривались — любили брать молодежь. А сейчас, они больше не дождутся молодежи, ее мало. Сейчас на рынок выходит очень хилое по численности поколение 90-х, и если будет хоть какой-то экономический рост, работодателям придется пересматривать свои стереотипы, брать более пожилых людей, учиться с ними работать.

Конечно, населению повышение пенсионного возраста не нравится, и это нормально. Ни в одной стране мира люди не выходят с транспарантами „Даешь повышение пенсионного возраста“, но при этом во всех странах это проходит более-менее безболезненно. Например, в Германии сейчас дальше повышают пенсионный возраст, и граждане воспринимают это спокойно».

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